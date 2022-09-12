Про це він сказав в ефірі телеканалу CNN Turk.

"Путін навіть не використовує енергетику як шантаж. Він використовує енергію як зброю. Це ми бачимо на Запорізькій атомній станції. Те саме стосується поставок природного газу та нафти", – пояснює Петро Порошенко.

Проте, як зауважив Порошенко, Путін помиляється. Тому що атакувати Європу і світ, шантажувати енергетикою – це вже не працює.

"Усі, хто приймає російський газ, виправдовуючись у нинішніх умовах, мають добре замислитися над одним: за російським газом йдуть російські танки. У цьому випадку ціна на газ не повинна мати жодного значення", – вважає Порошенко.

"Я маю право так говорити, Тому що 2015 року, коли я був президентом України, ми перестали купувати газ і електроенергію в Росії. Ми довели протилежне, коли Путін сказав, що Україна не може жити без російського газу. Ми показали, що українська економіка більш ефективна. Після того часу вже ніхто не міг звинуватити Україну в крадіжці газу чи електроенергії. Нас ніхто не шантажував і наприкінці грудня не відключав вентилі та рубильники", – нагадав п’ятий президент.

"Що менша залежність від російського газу, то безпечніший світ. Тому ми повинні один раз заплатити цю ціну", – резюмував Порошенко.

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