Енергетики повернули світло майже 2 млн споживачів у 12 областях

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів у 12 областях України, які залишилися без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію у оператора системи передачі", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що комісія щодо вивчення причин, які призвели до аварійних відключень електроенергії напередодні, розпочала свою роботу.

31 травня внаслідок обстрілів знеструмлено 26 населених пунктів на Донеччині (12,3 тис. споживачів), а через негоду без світла зилишись 12 населених пунктів Запорізької області.

"Унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", – розповіли в Міненерго.

Відключень електроенергії 31 травня не планується.