Енергетики повернули світло майже 2 млн споживачів у 12 областях
Енергетики повернули світло майже 2 млн споживачів у 12 областях, які було знеструмлено внаслідок збою в енергосистемі України 30 травня
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Енергетики повернули світло майже 2 мільйонам споживачів у 12 областях України, які залишилися без світла 30 травня через надзвичайну ситуацію у оператора системи передачі", - йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що комісія щодо вивчення причин, які призвели до аварійних відключень електроенергії напередодні, розпочала свою роботу.
31 травня внаслідок обстрілів знеструмлено 26 населених пунктів на Донеччині (12,3 тис. споживачів), а через негоду без світла зилишись 12 населених пунктів Запорізької області.
"Унаслідок попередніх обстрілів без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях. Ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація", – розповіли в Міненерго.
Відключень електроенергії 31 травня не планується.
- 30 травня в Україні через збій в енергосистемі відбулись екстрені відключення світла. Також перебої з електропостачанням були і в Молдові.
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