Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Станом на ранок 11 травня через обстріли в Запорізькій області без газопостачання залишилися 753 споживачі.

У Міненерго пишуть, що попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. Так, за добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів у Донецькій та Херсонській областях.

"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.