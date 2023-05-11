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Енергетики за добу відновили електропостачання 9500 споживачам у Херсонській та Донецькій областях

11 травня, 2023 четвер
11:12
Економіка енергосистема

Станом на 11 травня електрики змогли забезпечити електроенергією 9 500 споживачів, однак шість областей все ще залишаються з обмеженим електропостачанням через обстріли

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Зазначається, що без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Станом на ранок 11 травня через обстріли в Запорізькій області без газопостачання залишилися 753 споживачі.

У Міненерго пишуть, що попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. Так, за добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів у Донецькій та Херсонській областях.

"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

  • Унаслідок ворожого артобстрілу 9 травня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Також без світла залишається частина споживачів у 6 областях.

Україна
Сумщина
Херсонщина
Чернігівщина
Енергія
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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