Енергетики за добу відновили електропостачання 9500 споживачам у Херсонській та Донецькій областях
Станом на 11 травня електрики змогли забезпечити електроенергією 9 500 споживачів, однак шість областей все ще залишаються з обмеженим електропостачанням через обстріли
Про це повідомляє Міністерство енергетики.
Зазначається, що без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
Станом на ранок 11 травня через обстріли в Запорізькій області без газопостачання залишилися 753 споживачі.
У Міненерго пишуть, що попри складну безпекову ситуацію енергетики продовжують відновлювальні роботи. Так, за добу вдалося повернути світло для 9,5 тисячі споживачів у Донецькій та Херсонській областях.
"Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру, намагаючись зірвати підготовку до наступної зими. Попри це енергетики продовжують відновлювати енергопостачання, ризикуючи життям та здоров’ям. Дякуємо їм за це", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Унаслідок ворожого артобстрілу 9 травня було пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Харківщині. Також без світла залишається частина споживачів у 6 областях.
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