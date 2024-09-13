Більш ефективна стратегія застосовувалася Укренерго: експерт з енергетики Омельченко про захист енергооб'єктів України

Про це він розказав в етері Еспресо.



"Відомо, що Міністерство відновлення займалося будівництвом інженерних споруд третього рівня для захисту енергооб'єктів. Вони будували 7 споруд, жодну з них не збудували, а витратили понад 140 млрд грн. Потім зупинилися, всі в уряді зрозуміли, що нема на це грошей. На мій погляд, більш ефективна стратегія застосовувалася компанією "Укренерго", коли будувався захист першого та другого рівнів. Ці рівні набагато дешевші, ніж захист третього рівня", - прокоментував Володимир Омельченко.

Експерт з енергетики додав, що компанія "Укренерго" також робила запаси резервного обладнання, яким можна було швидко замінити пошкоджене обладнання після обстрілів.

"Мені здається, що друга стратегія набагато дешевша і динамічніша, тому її потрібно застосовувати, ніж будувати величезні споруди за величезні гроші держави, і невідомо, коли те будівництво завершиться", - зауважив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова.

11 вересня повідомляли, що внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури України загинули 35 цивільних, водночас енергосистема зазнала збитків на понад $1 млрд.

12 вересня ексочільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна замовила більше трансформаторів, ніж уся потужність споживання Польщі.











