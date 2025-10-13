Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Енергетика У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька
Ексклюзив

У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька

Євген Козярін
13 жовтня, 2025 понедiлок
19:21
Енергетика

Замість п'яти місяців, які у нас раніше було опалювального сезону, будуть у нас насправді чотири

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявила екснардепка та секретарка комітету ВР 8 скликання з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька.

"Дійсно, я бачу, що існує певна маніпуляція з боку Міністерства енергетики, коли йде мова про ту постанову, яка була прийнята восьмого числа, яка нам говорить про наступне: про те, що фактично компанії, а ми говоримо про Нафтогаз, які постачають газ для потреб Теплокомуненерго в тому числі які генерують тепло по регульованому тарифу, регульований тариф - це відповідно тариф для населення. Там він коло 8 грн гривень за куб газу", - розповіла вона.

Войціцька заявила, що за такою ціною Нафтогаз може постачати газ для потреб генерування тепла підприємствам тільки з 1 листопада.

"Але якщо ОСББ або будь-який інший управитель в багатоповерховому будинку скаже: "Ми готові забирати тепло, яке буде згенеровано за ринковою ціною". Яка сьогодні варіює від 20 до 30 грн за куб, то тоді цей будинок може отримати насправді теоретично відповідне тепло, але цього не буде, тому що у нас є зарегульована ціна на газ, яка є відправною точкою для того, щоби визначати з якого моменту цей газ за регульованою ціною і може бути використаний компанією "Теплокомуненерго" для генерації тепла для постачання в наших оселях, щоб в них було тепло", - наголосила нардепка.

Читайте також: У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії

На її думку, відбувається маніпуляція і не хочуть називати речі своїми іменами.

"Хоча спочатку сказали, що опалювальний сезон почнеться на пів місяця пізніше і закінчиться він на пів місяця раніше. Тобто замість п'яти місяців, які у нас раніше було опалювального сезону, будуть у нас насправді чотири. І це обумовлено перш за все тим, що у нас не вистачає газу в результаті останніх обстрілів наших об'єктів газовидобутку. І таким чином вирішив Кабінет Міністрів фактично зменшити споживання газу для того, щоби його співставити об'єми, які у нас є газу в газосховищах, імпорт і те, що в нас залишилося від видобутку і з тим, що ми споживаємо", - сказала Войціцька.

Вона розповіла, якою має бути ситуація насправді.

"Тому ті, у кого індивідуальне опалення, тобто є газові колонки, які використовуються для того, щоб обігрівати власні оселі. Ці люди будуть мати доступ до тепла і будуть коригувати відповідно своє споживання. Ті, хто використовують інші засоби для обігріву приміщень. В приватних будинках, наприклад, якщо є можливість грубу завантажити відповідно дровами, або будуть використовувати той самий газ. А от коли йде мова про багатоповерхові будинки в містах, де тепло забезпечується через центральне постачання, отут уже питання в тому, що скоріш за все у більшості з них буде тепло тільки з 1 листопада і по 31 березня", - підсумувала екснардепка.

Теги:
Суспільство
Економіка
Україна
опалювальний сезон
уряд Шмигаля
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
Київ без світла, блекаут
Автор Дар'я Тарасова
11 жовтня, 2025 субота
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
ЗАЕС
Автор Марина Клюєва
12 жовтня, 2025 неділя
Росіяни хотіли на 7 жовтня зробити подарунок Путіну у вигляді Запорізької АЕС, підключеної до російської енергосистеми, - експерт Омельченко
Київ
+6.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.85
  • EUR
    Купівля 47.99
    Продаж 48.65
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
13 жовтня
19:32
Лідери ЄС прагнуть досягти угоди щодо використання заморожених активів РФ на користь України на саміті у Брюсселі, - Bloomberg
19:19
Огляд
Радіатор опалення
У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії
19:18
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Це доволі рідкісне явище за останній рік": 68-ма ОЄБр про ситуацію на Покровському напрямку
19:17
Ексклюзив
Генадій Труханов
Президент може припинити громадянство Труханова, але не може позбавити його посади мера: юрист Андрій Магера
19:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін
18:44
Пресреліз
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
Українські підлітки готуються до лідерської програми в Лондоні
18:41
Словенія
Словенія приєдналася до ініціативи PURL для підтримки України
18:25
Ексклюзив
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Імпічмент і Tomahawk: Шамшур припустив, про що найближчим часом говоритимуть Трамп і Зеленський
18:11
погода, опади, дощь
Україну накриє холод і дощі: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 14 жовтня
18:05
OPINION
Москва не знайшла пігулки проти "гегемонії Трампа" в арабському світі
18:00
Оновлено
зеленський трамп
Зеленський і Трамп зустрінуться у США 17 жовтня
17:51
Ексклюзив
Еммануель Макрон
У Макрона після президенства може бути потужна посада у Єврокомісії, - аналітик
17:40
КПП "Рафах"
ЄС відновить моніторинг пункту пропуску Рафах між Газою та Єгиптом
17:37
Ексклюзив
В російській Ухті вдруге за півроку загорівся НПЗ
Росія почне повертатися в часи СРСР через брак пального, - експерт з енергетики Закревський
17:20
танк ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 78 бойових зіткнень: найважче на Покровському напрямку
17:17
Огляд
Попзірка та експрем’єр закрутили пристрасні стосунки: що відомо про зірковий роман Кеті Перрі та Джастіна Трюдо
17:01
Аналітика
витік інновацій
Вкрадені мізки, або як Україні зупинити витік інновацій під час війни
16:58
Ексклюзив
Куп'янськ
Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов
16:56
ЄС Україна
Рада ЄС схвалила нову угоду з Україною, що замінить "торговельний безвіз"
16:52
У Словаччині зіткнулися два поїзди
У Словаччині зіткнулися два поїзди: відомо про десятки поранених
16:30
Оновлено
опалення
Міненерго спростувало інформацію про скорочення термінів опалювального сезону
16:26
Володимир Зеленський в онлайн-зверненні до учасників 71-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї НАТО
Зростання власного виробництва зброї допомагає Україні просуватися, - Зеленський
16:22
Ексклюзив
У Великій Британії можливі дочасні вибори, - професор Грубінко
16:15
Володимир Зеленський
Зеленський закликав НАТО терміново надати Україні ППО для захисту енергетики
16:08
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:04
Ексклюзив
Башар Асад та путін
Кремль в якийсь момент пожертвує родиною Асадів, - експерт-міжнародник Данилов
16:01
OPINION
Нова тактика РФ: ворог атакує залізничну інфраструктуру — яка мета?
15:46
Оновлено
Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
"Кінець епохи терору та смерті": Трамп виступив перед ізраїльським парламентом
15:38
Ще сім країн мають намір приєднатися до ініціативи НАТО PURL, - Сибіга
15:15
НАТО
У Нідерландах стартували ядерні навчання НАТО Steadfast Noon 2025
15:00
Ексклюзив
Мирослав Кувалдін
Потрібно пережити цю відрижку імперії, - Мирослав Кувалдін
14:29
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація по лінії боєзіткнення однакова, ворог застосовує броньовану техніку за несприятливої погоди, - командир полку БС "Ахіллес" Федоренко
14:00
Кая Каллас
Каллас у Києві оголосила про додаткові 100 млн євро від ЄС на зимову допомогу Україні
14:00
OPINION
Російська "опозиція": чвари, чвари, чвари...
13:57
ЗСУ, Харківщина
ЗСУ мають успіхи в Куп’янську: військовослужбовець розповів подробиці
13:45
Огляд
Проєкт Innovation Challenge: як Україна збиватиме російські КАБи засобами НАТО
13:26
Джоел Мокір, Філіп Агіон та Пітер Ховітт отримали Нобелівську премію з економіки 2025 року
Нобелівську премію з економіки отримали троє дослідників за пояснення інноваційного зростання
12:56
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
Українські дрони атакували нафтобазу у Феодосії та кілька електропідстанцій в Криму, - ЗМІ
12:45
Ізраїльтяни чекають звільнення захоплених ХАМАС заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 живих ізраїльських заручників
12:23
Оновлено
Наслідки атаки РФ на Одещину
РФ атакувала Україну ударними БПЛА: на Чернігівщині загинула людина, на Одещині є поранений
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV