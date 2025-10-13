У більшості багатоквартирних будинків тепло, скоріше за все, буде з 1 листопада, - екснардепка Войціцька

Про це в ефірі Еспресо заявила екснардепка та секретарка комітету ВР 8 скликання з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька.

"Дійсно, я бачу, що існує певна маніпуляція з боку Міністерства енергетики, коли йде мова про ту постанову, яка була прийнята восьмого числа, яка нам говорить про наступне: про те, що фактично компанії, а ми говоримо про Нафтогаз, які постачають газ для потреб Теплокомуненерго в тому числі які генерують тепло по регульованому тарифу, регульований тариф - це відповідно тариф для населення. Там він коло 8 грн гривень за куб газу", - розповіла вона.

Войціцька заявила, що за такою ціною Нафтогаз може постачати газ для потреб генерування тепла підприємствам тільки з 1 листопада.

"Але якщо ОСББ або будь-який інший управитель в багатоповерховому будинку скаже: "Ми готові забирати тепло, яке буде згенеровано за ринковою ціною". Яка сьогодні варіює від 20 до 30 грн за куб, то тоді цей будинок може отримати насправді теоретично відповідне тепло, але цього не буде, тому що у нас є зарегульована ціна на газ, яка є відправною точкою для того, щоби визначати з якого моменту цей газ за регульованою ціною і може бути використаний компанією "Теплокомуненерго" для генерації тепла для постачання в наших оселях, щоб в них було тепло", - наголосила нардепка.

На її думку, відбувається маніпуляція і не хочуть називати речі своїми іменами.

"Хоча спочатку сказали, що опалювальний сезон почнеться на пів місяця пізніше і закінчиться він на пів місяця раніше. Тобто замість п'яти місяців, які у нас раніше було опалювального сезону, будуть у нас насправді чотири. І це обумовлено перш за все тим, що у нас не вистачає газу в результаті останніх обстрілів наших об'єктів газовидобутку. І таким чином вирішив Кабінет Міністрів фактично зменшити споживання газу для того, щоби його співставити об'єми, які у нас є газу в газосховищах, імпорт і те, що в нас залишилося від видобутку і з тим, що ми споживаємо", - сказала Войціцька.

Вона розповіла, якою має бути ситуація насправді.

"Тому ті, у кого індивідуальне опалення, тобто є газові колонки, які використовуються для того, щоб обігрівати власні оселі. Ці люди будуть мати доступ до тепла і будуть коригувати відповідно своє споживання. Ті, хто використовують інші засоби для обігріву приміщень. В приватних будинках, наприклад, якщо є можливість грубу завантажити відповідно дровами, або будуть використовувати той самий газ. А от коли йде мова про багатоповерхові будинки в містах, де тепло забезпечується через центральне постачання, отут уже питання в тому, що скоріш за все у більшості з них буде тепло тільки з 1 листопада і по 31 березня", - підсумувала екснардепка.