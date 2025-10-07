В певних областях не докладають зусиль для захисту енергооб'єктів, - експерт Харченко

Про це в етері Еспресо розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Третього рівня захисту енергооб'єктів немає і не треба. Насправді наскільки я розумію, від нього відмовились, як тільки зрозуміли вартість цього третього рівня, коли захист однієї підстанції коштує в три чи в чотири рази більше, ніж обладнання на самій підстанції", - сказав він.

Експерт зазначив, що вже логічніше робити резерви обладнання і відповідним чином працювати.

"Що стосується другого рівня - я, наприклад, був на об'єкті з захистом другого рівня, куди протягом ночі прилетіло шість "шахедів" і зранку об'єкт працював. Тому другий рівень показує дуже добрі результати. Там, де налагоджений він, там, де він дійсно встановлений, він працює і працює дуже добре", - заявив Харченко.

Він сказав, що ми маємо констатувати факт, що в багатьох регіонах регіональні високовольтні мережі 110 кВ, чи там середній вольтаж 35 кВ не захищені взагалі нічим.

"Навіть габіонами, бо повірте, навіть габіони допомагають. Вони допомагають значно менше, ніж другий рівень, але теж допомагають, але і їх нема. Тобто там буквально у 20 м щось впало і вже уламками посікло обладнання, воно не працює. Стояли б габіони у 20 м - вже не страшно. Треба пряме влучання, і це зовсім різне. І прямих влучань так чи інакше відчутно менше ніж таких, знаєте, в радіусі 10-15-30 м, від яких цілком навіть перший рівень часто допомагає", - наголосив експерт.

Харченко зауважив, що фортифікація потрібна і її треба робити.

"І дуже сумно, що регіональні компанії і місцеві влади в областях, жодних, судячи з того, що я зараз спостерігаю в деяких областях, зусиль до цього не доклали. Там просто немає нічого", - підсумував він.