Я маю серйозні підозри, що Міненергетики перебуває під російським впливом, - нардепка Клименко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



"Якщо ви подивитеся на кількість корупційних скандалів, здається, тільки двом заступникам у Міненергетики були пред'явлені достатньо серйозні звинувачення у великих сумах хабарів. Я вже не кажу про такі одіозні махінації або авантюри, які приходять в парламент, наприклад, щодо фінансування добудови енергоблоків Хмельницької АЕС на суму 170-200 млрд грн, які треба витягнути сьогодні з енергетики, щоб через 10 років побудувати чи не побудувати ці блоки. Нам треба вирішувати проблеми з електрикою зараз, а не через 10 років. Це величезні суми грошей", - прокоментувала народна депутатка України.



За її словами, проблема ще й у тому, що частина з того обладнання, яке повинні були купити за ці гроші, вже лежить в Україні. Однак це обладнання російського походження, яке було куплено через Болгарію. Це така одна з невеликих замальовок до того, чим займається Міністерство енергетики України.



"Я маю серйозні підозри, що Міненергетики перебуває під російським впливом. Наскільки ми пам'ятаємо Деркач (екснардеп, якого у 2022 році НАБУ викрило на держзраді й оголосило в розшук – ред.) завжди мав повний контроль та вплив на Енергоатом і в цілому на енергетику. В Енергоатомі працював його прямий помічник Бояринцев, який втік з України. Галущенко (міністр енергетики України – ред.) і Бояринцев є колишніми співробітниками, думаю, що не тільки співробітниками. Чим займається наша контррозвідка, розвідка і СБУ - питання конкретно в енергетичній сфері, яка є ключовою для національної безпеки. Чому у нас там досі помічники Деркача, чому там керується неефективно, непрозоро, з величезними скандалами та хабарями - питання до діючої влади", - підкреслила Юлія Клименко.

Нагадаємо, 12 серпня Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла до 8 жовтня 2024 року з можливістю внесення застави розміром 25 млн грн.

30 серпня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 30 серпня залишила без змін запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу