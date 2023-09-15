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Енергоатом передав Канаді першу партію урану на виробництво ядерного палива для українських АЕС

15 вересня, 2023 п'ятниця
09:42
Економіка Рівненська АЕС

До Канади відправили першу партію українського урану для виробництва компанією САМЕСО ядерного палива на потреби вітчизняних АЕС

Про це повідомив  Енергоатом.

Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив, що стратегічні партнери України у виробництві ядерного палива допоможуть переробити уран, який був видобутий на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті (СхідГЗК).

"Угода з нашим стратегічним партнером компанією CAMECO передбачає постачання всього обсягу урану, що видобувається на СхідГЗК, до Канади та подальшу його конверсію в природний гексафторид урану (UF6). Такий процес необхідний для підготовки до відправлення його на збагачення до наших інших стратегічних партнерів – компанії URENCO (Велика Британія), а потім –  до компанії Westinghouse вже для виробництва ядерного палива. Ці процеси переробки ядерного матеріалу поки що недоступні в Україні. Але ми працюємо над створенням відповідних потужностей", – заявив Петро Котін.
  
У 2019 році співпраця Енергоатома і САМЕСО розпочалася з підписання Меморандуму про взаєморозуміння в ядерно-енергетичній сфері.

19 березня 2023 року в Лондоні президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент САМЕСО Тім Гітцель за участю міністра енергетики України Германа Галущенка підписали двосторонні контракти щодо розширення співпраці між компаніями.  
  
За контрактом, САМЕСО забезпечуватиме 100% потреб Енергоатома в гексафториді урану для Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС з 2024 до 2035 року, а також забезпечуватиме Запорізьку АЕС гексафторидом урану, щойно контроль над станцією буде повернено Енергоатому. Другий договір передбачає продаж вітчизняного урану Канаді, який видобувається в Україні на СхідГЗК.
  
У квітні 2023 року Енергоатом підписав з канадською компанією угоду, яка передбачає постачання уранового концентрату з України до Канади, а також розвиток урановидобувної галузі в Україні за допомоги канадських партнерів.

  • 9 вересня президент Енергоатома Петро Котін подякував експортно-кредитному агентству Великої Британії за надання кредитної гарантії на суму 192 млн фунтів стерлінгів для закупівлі послуг збагачення урану у компанії Urenco.
Україна
Канада
Енергія
Запорізька АЕС
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