Єнін: ФБР бере участь у розслідуванні замаху на Шефіра

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі одного із ток-шоу, передає РБК-Україна.



Він заявив, що Україна прийняла допомогу від США, щоб побороти сумнів громадян й іноземних колег в об'єктивності розслідування.



"Щоб у наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів у об'єктивності, неупередженності та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, поспівпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - відзначив Єнін.

Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.

Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.

За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.