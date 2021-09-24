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Єнін: ФБР бере участь у розслідуванні замаху на Шефіра

24 вересня, 2021 п'ятниця
21:58
Кримінал Євген Єнін

Україна прийняла пропозицію від ФБР щодо допомоги у розслідуванні замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін у ефірі одного із ток-шоу, передає РБК-Україна.

Він заявив, що Україна прийняла допомогу від США, щоб побороти сумнів громадян й іноземних колег в об'єктивності розслідування.

"Щоб у наших громадян та іноземних колег не виникало сумнівів у об'єктивності, неупередженності та професіоналізмі нашого розслідування, ми відповіли згодою на пропозицію американських партнерів, зокрема, ФБР, поспівпрацювати з нами. Ми на контакті з ними, йде процес", - відзначив Єнін.

  • Нагадаємо, 22 вересня біля села Лісники у Київській області стріляли у автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра.
  • Нацполіція розглядає три основні версії замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра.
  • Очільник Офісу президента Андрій Єрмак вважає обстріл авто Шефіра викликом Володимиру Зеленському і його команді.
  • За словами радника очільника МВС Антона Геращенка, основна версія замаху на Шефіра — це політичне вбивство для залякування президента і його найближчого оточення.

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замах
ФБР
Євген Єнін
Сергій Шефір
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