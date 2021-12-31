"єПідтримка": тисячу гривень за вакцинацію можна отримати ще у двох банках

Про це повідомляє "Дія".



"Завершуємо рік позитивною нотою: відсьогодні можна оформити спеціальну картку програми в Райффайзен Банку та izibank. Тож, якщо ви ще без "єПідтримки", мерщій оформлюйте спеціальну картку та починайте рік із допомогою від держави", - йдеться у повідомленні.



Щоб оформити "єПідтримку", потрібно:

відкрити спеціальну картку "єПідтримка" в Райффайзен Банку, izibank або іншому банку-партнері "Дії";

оновити застосунок "Дія";

подати заявку;

чекати на зарахування коштів.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував пілотний проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. А з 19 грудня усі повністю вакциновані можуть отримати віртуальну картку.

Станом на 28 грудня рахунки "єПідтримка" в банках відкрили 6,6 млн українців.

У Мінцифри повідомили, що українці, які подали заявки від 30 грудня, зможуть отримати гроші у 2022 році.

Кошти можна буде витратити на підтримку бізнесів, які найбільше постраждали від карантинів.

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