єПідтримка: українці, які подали заявки від 30 грудня, зможуть отримати гроші у 2022 році, - Мінцифри

Про це міністерство написало в Телеграм.



"єПідтримка" триватиме весь наступний рік. Якщо ви не встигли оформити заявку в додатку "Дія", то ще маєте можливість це зробити", - ідеться в повідомлені.



У Мінцифри наголосили, що громадяням, які подадуть заявку на виплати від 30 грудня, перерахують гроші 2022 року.



Також у відомстві додали, що кошти за вакцинацію отримали вже 5,8 млн українців.

Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував пілотний проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. А з 19 грудня усі повністю вакциновані можуть отримати віртуальну картку.

Станом на 28 грудня рахунки "єПідтримка" в банках відкрили 6,6 млн українців.

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