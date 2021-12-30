єПідтримка: українці, які подали заявки від 30 грудня, зможуть отримати гроші у 2022 році, - Мінцифри
У Мінцифри заявили, що гроші за вакцинацію виплачуватимуть протягом усього 2022 року
Про це міністерство написало в Телеграм.
"єПідтримка" триватиме весь наступний рік. Якщо ви не встигли оформити заявку в додатку "Дія", то ще маєте можливість це зробити", - ідеться в повідомлені.
У Мінцифри наголосили, що громадяням, які подадуть заявку на виплати від 30 грудня, перерахують гроші 2022 року.
Також у відомстві додали, що кошти за вакцинацію отримали вже 5,8 млн українців.
- Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував пілотний проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. А з 19 грудня усі повністю вакциновані можуть отримати віртуальну картку.
- Станом на 28 грудня рахунки "єПідтримка" в банках відкрили 6,6 млн українців.
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