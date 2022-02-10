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Єрмак: На переговорах у Берліні українська сторона домагатиметься розблокування роботи ТКГ і звільнення заручників

10 лютого, 2022 четвер
07:18
Суспільство Андрій Єрмак

Українська сторона на переговорах політичних радників лідерів держав Нормандської четвірки у Берліні буде намагатись розблокувати роботу Тристоронньої контактної групи

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який і їде на переговори до Берліну, передає ОП.

"Однією з цілей української сторони на переговорах політичних радників лідерів держав - учасниць Нормандського формату буде розблокування роботи Тристоронньої контактної групи з метою подальшого просування в мирному врегулюванні та завершенні війни на Донбасі", - сказав він. 

За словами Єрмака, українська сторона пропонуватиме ініціативи щодо покращення верифікації режиму повного припинення вогню на сході країни.

Він зазначив, що представники України обов’язково порушуватимуть питання щодо розблокування процесу взаємного звільнення утримуваних осіб та відкриття КПВВ на лінії розмежування.

"Андрій Єрмак зауважив, що сьогодні наша держава є центром ухвалення рішень щодо безпеки на Європейському континенті та має велику міжнародну підтримку. Про це, зокрема, свідчить безпрецедентна кількість візитів вищих посадових осіб іноземних держав до України", - йдеться в повідомленні ОП.

  • Нагадаємо, 26 січня у Парижі пройшла зустріч радників лідерів країн Нормандської четвірки. Востаннє переговори лідерів держав у Нормандському форматі проводилися в грудні 2019 року. За результатами зустрічі Андрій Єрмак заявив, що сторонам вперше за три роки вдалося узгодити спільне комюніке.
  • 8 лютого нрезидент Франції Еммануель Макрон анонсував зустріч політичних радників лідерів країн Нормандської четвірки. 9 лютого Німеччина підтвердила цю зустріч, і заявила, що головною темою будуть Мінські угоди.


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переговори
Берлін
війна з Росією
ТКГ
КПВВ
Офіс президента України
Нормандський формат
Андрій Єрмак
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