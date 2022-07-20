Про це Андрій Єрмак сказав у розмові з НВ.

За словами керівника ОП, треба закінчити війну до холодів, адже російські війська будуть мати більше часу зміцнити свої позиції.

"Для нас дуже важливо не входити в зиму. Після зими, коли росіяни матимуть більше часу окопатися, безумовно, буде важче. Вони нас в це тягнуть. Для нас дуже важливо не дати їм таку можливість", - заявив Андрій Єрмак.

12 липня членкиня Палати представників США, конгресвумен українського походження Вікторія Спартц заявила, що голова Офісу президента України Андрій Єрмак має піти у відставку.

14 липня Єрмак заявив, що ЄС напрацьовує черговий пакет санкцій проти Росії на основі розробок групи Єрмака-Макфола, але поки що санкційний план групи втілений тільки наполовину.

За словами голови ОП, на шляху до НАТО Україна має отримати гарантії безпеки від провідних держав світу, але Росії у цьому списку не буде.

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