Єрмак про призначення сексологині послом у Болгарії: Давайте робити висновки за результатами роботи
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак не бачить нічого поганого в тому, що послом України в Болгарії призначили Олесю Ілащук, яка не має дипломатичного досвіду
Про це Єрмак сказав в інтерв'ю Forbes.
За його словами, призначення послів не є компетенцією Офісу президента.
"Ми – команда Офісу президента – займаємось тільки тими кадровими питаннями, які належать до компетенції президента, а не так, як іноді пишуть. Я завжди за конструктивну критику, я нормально це сприймаю, але проти маніпуляцій і неправди. І президент завжди рішуче реагує на помилки у кадровій політиці, якщо вони мають місце. Але дуже важливо, щоби висновок про помилку був зроблений на основі глибокого професійного аналізу", - висловився керівник ОП.
Він наголосив, що в Україні вже були прецеденти, коли дипломатичну посаду обіймала людина без відповідного досвіду.
"Щодо послів – є Міністерство закордонних справ... Давайте робити висновки про призначення також із результатів. Якщо хтось зробить аналіз найбільш ефективних дипломатів, де вони працювали, який у них досвід, то можуть бути дуже цікаві висновки. Наприклад, сьогодні один із найбільш ефективних наших дипломатів – пані (посол України в США Оксана, - ред.) Маркарова, яка жодного дня не працювала в Міністерстві закордонних справ", - сказав Єрмак.
- 24 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Олесю Ілащук послом у Республіці Болгарія.
- Екснардеп Борислав Береза вказав на те, що Ілащук не має ні відповідної освіти, ні дипломатичного досвіду, а була сексологом-консультантом.
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