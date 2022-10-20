ЄС і 10 країн-членів ASEAN готують спільну заяву з засудженням агресії Росії та Китаю
Євросоюз та 10 країн Азії, що входять до ASEAN, готують спільну заяву з засудженням агресії Росії та Китаю
Про це повідомляє EUobserver.
Євросоюз та країни ASEAN готують до саміту у Брюсселі 14 грудня заяву із засудженням Росії за конфлікт з Україною та Китаю за дії, спрямовані проти Тайваню.
Відзначимо, що ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії) включає Бруней, Камбоджу, Індонезію, Лаос, Малайзію, М'янму, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд та В'єтнам.
Більшість країн уже проголосували за підготовлену Брюсселем резолюцію ООН, що засуджує входження до складу Росії нових суб'єктів, але Лаос, Таїланд і В'єтнам утрималися.
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