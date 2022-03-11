ЄС може ухвалити четвертий пакет санкцій проти Росії вже у неділю. Які саме вони будуть

Про це у Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, інформує Еспресо.TV.

"Можливо, посли ЄС зустрінуться в неділю, щоб обговорити та ухвалити рішення щодо четвертого пакету санкцій ЄС щодо Росії", - йдеться в повідомленні.

Як зазначає "Медуза", з посиланням на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн нові санкції будуть спрямовані проти металургії та їх продукції.

"Це вдарить по ключовому сектору російської економіки позбавить її мільярдних доходів від експорту і гарантує, що наші громадяни не субсидуватимуть війну Путіна", - сказала вона.

Також Євросоюз у рамках нових обмежувальних заходів заборонить нові інвестиції в енергетичний сектор Росії. "Ця заборона поширюватиметься на всі інвестиції, передачу технологій, фінансові послуги і так далі для геологорозвідки та видобутку - і, таким чином, вплине на Путіна", - заявила фон дер Ляйнен.

Крім того, ЄС скасує для Росії режим найбільшого сприяння в торгівлі, обмежить операції з криптовалютою і вживе нових заходів проти наближених до Путіна бізнесменів та їхніх сімей.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня ЄС виплатив перший транш €300 млн екстреної макрофінансової допомоги Україні.

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