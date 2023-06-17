Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ.

Зазначається, що цього тижня Центральна виборча комісія Росії вирішила провести у вересні "вибори" на тимчасово окупованих Росією територіях України. В ЄС вважають це черговим порушенням міжнародного права.

"Це чергова марна спроба Росії удати легітимізацію свого незаконного військового контролю та спроби анексії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, Автономної Республіки Крим та міста Севастополь", - заявляють у Європейському Союзі.

Там наголошують, що це серйозно порушує Статут ООН, а також незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, адже у Росії немає законних підстав для будь-яких подібних дій на території України.

"Росія, її політичне керівництво та всі, хто залучені до організації цих так званих виборів, відповідатимуть за наслідки своїх протиправних діянь", - каже Європейська служба зовнішніх справ.

Вона також нагадала, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці України та вимагає, щоб Росія повністю та безумовно вивела всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.