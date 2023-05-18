ЄС не запроваджуватиме обмежень проти Росатома в межах 11-го пакету санкцій, – CNN
Європейський Союз не планує формально вводити обмеження проти російської державної атомної компанії "Росатом" у своєму одинадцятому пакеті санкцій
Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.
За словами чиновника, хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде націлюватися на Росатом у майбутньому пакеті.
У ЄС схиляються до думки, що самі санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв, існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".
Очікується, що в кінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.
Саміт у Хіросімі відбудеться 19 травня. Його може відвідати президент України Володимир Зеленський.
- 8 травня керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомив, що Єврокомісія передала країнам ЄС пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти РФ.
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