Про це пише CNN із посиланням на високопоставленого європейського чиновника.

За словами чиновника, хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде націлюватися на Росатом у майбутньому пакеті.

У ЄС схиляються до думки, що самі санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв, існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".

Очікується, що в кінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.

Саміт у Хіросімі відбудеться 19 травня. Його може відвідати президент України Володимир Зеленський.