Зеленський може поїхати на саміт G7 у Японії: в ОП назвали умову

Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив Kyodo.

Він заявив, що президент Зеленський "обов’язково візьме участь у саміті G7 у Хіросімі, який відкриється 19 числа, хоча я не знаю формату".

За словами Жовкви, президент прийме остаточне рішення щодо можливості візиту до Японії в залежності від військової ситуації.