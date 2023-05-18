Зеленський може поїхати на саміт G7 у Японії: в ОП назвали умову
Президент України Володимир Зеленський може поїхати на саміт G7 у Хіросімі (Японія), якщо дозволятиме поточна військова ситуація
Про це заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив Kyodo.
Він заявив, що президент Зеленський "обов’язково візьме участь у саміті G7 у Хіросімі, який відкриється 19 числа, хоча я не знаю формату".
За словами Жовкви, президент прийме остаточне рішення щодо можливості візиту до Японії в залежності від військової ситуації.
- Раніше в Японії казали, що підтримка України в протистоянні агресії Росії буде одним із пріоритетних питань порядку денного саміту G7, який розпочнеться 19 травня.
- Також на саміті G7 Японія прагнутиме видати підсумковий документ про ядерне роззброєння.
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