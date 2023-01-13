ЄС перерахує Україні перший транш макрофінансової допомоги у січні

Про це повідомила пресслужба Європейської комісії.

"Ми продовжимо нашу підтримку Україні. Ми почнемо в січні з першого траншу макрофінансової допомоги з 18 млрд євро. Це найбільший пакет макрофінансової допомоги, який Європа надавала країнам-партнерам", - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

13 грудня усі 27 країн - членів ЄС підтримали надання Україні €18 млрд допомоги у 2023 році. Днем раніше посли ЄС "практично одноголосно" схвалили пакет фінансової підтримки для надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році.

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