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ЄС перевірить причетність Росії до атаки мігрантів на європейських кордонах

9 листопада, 2021 вiвторок
23:05
Світ мігранти кордон

Європейський союз перевірить шляхи, якими до Білорусі направляють мігрантів для гібридної атаки на європейських кордонах, а також ситуацію у РФ

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, передає Укрінформ.

"Ми спостерігаємо за ситуацією в Росії дуже уважно, це частина нашого процесу моніторингу та верифікації. Ми вивчимо інформацію та дані, які маємо щодо ситуації з перельотами з Росії і про залучення Росії до цієї справи в цілому", - сказав Стано.

За словами речника, ЄС проводить моніторинг у близько десяти країнах: збирає та аналізує дані щодо маршрутів перельотів, частоти рейсів, про склад пасажирів, скільки з них повертаються, де базуються, вивчає, кому належать літаки, які використовують для доправлення мігрантів у Білорусь, тощо.

За міграцією також спостерігають ще у 20 країнах, серед яких Росія, Сирія, Іран, Сомалі, Лівія, Азербайджан та інші.

Речник ЄС також нагадав, що один із представників Євросоюзу нещодавно відвідав Ірак, щоб пояснити уряду, як режим Лукашенка використовує іракських громадян. За його словами, це зменшило міграційний потік з цієї країни. Зараз ЄС контактує з урядами інших держав, щоб повпливати на ситуацію.

  • Нагадаємо, 8 листопада, тисячі мігрантів прибули до кордону з Польщею у супроводі силовиків. 
  • Станом на 9 листопада на кордоні з Білоруссю польські спецслужби налічували близько 4 тис. мігрантів.
  • Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький під час виступу на надзвичайному засіданні сейму назвав кризу на кордоні з Білоруссю "зрежисованим дійством для поширення хаосу", а Лукашенка - "виконавцем сценарію з відбудови Російської імперії".
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