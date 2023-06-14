Про це, як повідомляє видання RTK, заявив представник Єврокомісії Петер Стано.

Він зазначив, що йдеться не про введення санкцій, адже ЄС ухвалює обмежувальні заходи на основі чітких законодавчих рамок, визначених державами-членами після тривалого процесу обговорення.

За словами представника Єврокомісії, ЄС попереджав, що у разі відсутності негайної деескалації будуть наслідки. Стано зазначив, що цієї деескалації не відбулося

"Це був чіткий запит до Косова та Сербії щодо деескалації нещодавньої напруженості, особливо на півночі Косово, спричиненої передвиборами та впровадженням результатів виборів у чотирьох муніципалітетах", - сказав Стано.

Петер Стано також заявив, що попри його заклики, прем’єр-міністр Косово Альбін Курті поки не спромігся вжити рішучих кроків до деескалації. Його план з п’яти пунктів не здатний врегулювати ключові моменти, які викликали останню кризу.

Саме тому, відповідно до рішення держав-членів, Єврокомісія підготувала список пропозицій з негайним ефектом, які не є санкціями. Стано заявив, що ці заходи посилюються з фінансовими та політичними наслідками, починаючи з переривання візитів на високому рівні та контактів і заходів, а також фінансової співпраці ЄС з Косово.

"І, звичайно, ці заходи та призупинення є тимчасовими та оборотними, залежно від розвитку подій на місці та надійних, рішучих кроків, вжитих прем’єр-міністром Курті щодо ескалації ситуації", - додав представник Єврокомісії.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні 2023 року зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.