ЄС продовжить підтримувати Україну попри протидію Угорщини, - МЗС Німеччини

Про це заявив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Штеффен Гебештрайт, пише Handelsblatt.

"Для нас як для німецького уряду очевидно, що фонд для України залишається найкращим і найбільш стійким рішенням з нашої точки зору", - сказав він про план закріпити €50 млрд фінансової допомоги в майбутніх бюджетах ЄС.

Згідно зі спікером, країни Європейського Союзу зможуть діяти навіть без Угорщини, проте він не прокоментував, як відбуватиметься такий процес.

Handelsblatt зазначило, відповідно до матеріалів інших ЗМІ, зараз у розробці є "план Б", який може укласти міжурядову угоду між 26 членами ЄС без Угорщини або ж гарантії цих країн для відновлення запозичень з боку Єврокомісії. Однак речник МЗС Німеччини акцентував, що закріплення в бюджеті ЄС залишається пріоритетом для його уряду.