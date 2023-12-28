ЄС продовжить підтримувати Україну попри протидію Угорщини, - МЗС Німеччини
Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну, незважаючи на протидію з боку Угорщини, адже інші країни-члени можуть діяти навіть без Будапешту
Про це заявив речник Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Штеффен Гебештрайт, пише Handelsblatt.
"Для нас як для німецького уряду очевидно, що фонд для України залишається найкращим і найбільш стійким рішенням з нашої точки зору", - сказав він про план закріпити €50 млрд фінансової допомоги в майбутніх бюджетах ЄС.
Згідно зі спікером, країни Європейського Союзу зможуть діяти навіть без Угорщини, проте він не прокоментував, як відбуватиметься такий процес.
Handelsblatt зазначило, відповідно до матеріалів інших ЗМІ, зараз у розробці є "план Б", який може укласти міжурядову угоду між 26 членами ЄС без Угорщини або ж гарантії цих країн для відновлення запозичень з боку Єврокомісії. Однак речник МЗС Німеччини акцентував, що закріплення в бюджеті ЄС залишається пріоритетом для його уряду.
- 9 грудня стало відомо, що Євросоюз знайде спосіб надати Україні фінансову допомогу, навіть якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан накладе вето на виділення 50 млрд євро.
- 13 грудня Угорщина заявила, що готова зняти вето на пропозицію Європейського Союзу щодо фінансування України за умови, якщо ЄС розморозить призначені для Будапешта €30 млрд.
- 18 грудня президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що 1 лютого 2024 року відбудеться спеціальний саміт Єврокомісії, на якому обговорять виділення Україні €50 млрд на 4 роки. Раніше планувалось, що захід відбудеться у січні.
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