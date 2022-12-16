Про це повідомляє DW.

Зазначається, що Європейська комісія схвалила проведення націоналізації енергетичних компаній Uniper і Sefe (раніше Gazprom Germania) Німеччиною. В Єврокомісії заявили, що жоден крок не суперечить антимонопольному законодавству ЄС.

Відомо, що енергетичний гігант Uniper, який був найбільшим імпортером російського газу в Німеччині, постав перед фінансовими труднощами після того, як Росія припинила постачання газу на німецьку територію. Це змусило компанію купувати газ в інших країнах за значно вищими цінами.

Компанія Uniper постачає газ більш ніж 100 німецьким муніципалітетам і декільком великим компаніям і висловила занепокоєння, що відключення електроенергії може поставити під загрозу економічну життєздатність її клієнтів.

Раніше міністр економіки Німеччини Роберт Хабек оголосив, що уряд планує стати мажоритарним акціонером Uniper, яка досі належала фінській компанії Fortum.

Це має врятувати її від банкрутства, яке в кінцевому підсумку може поставити під загрозу постачання газу в Німеччині. Берлін повинен викупити всі акції Fortum, зробивши уряд Німеччини власником 98,5% акцій Uniper.



Німеччина також хоче збільшити капітал Uniper, вклавши 8 мільярдів євро, і залучити ще 25 мільярдів євро, випустивши більше акцій після поглинання. Європейська комісія може оголосити умови державної допомоги пізніше.

21 липня російський економічний аналітик, спеціаліст з нафтогазового ринку Михайло Крутіхін заявив, що видобуток нафти в Росії впаде на 56%, а Газпром Путін принесе в жертву, щоби "покарати" ЄС. Тому внаслідок припинення постачань газу з боку Газпрому SEFE GmbH (Gazprom Germania) зазнала серйозних збитків.

12 листопада стало відомо, що Німеччина виділила 225,6 млн євро допомоги колишній дочірній компанії Газпрому. Євросоюз це схвалив.

14 листопада стало відомо, що Німеччина націоналізує імпортера газу компанію SEFE, щоб вберегти компанію від банкрутства.

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