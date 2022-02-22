ЄС застосує санкції проти депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та ще 27 осіб, компаній та банків
Європейський Союз прийняв рішення про застосування санкцій після того, як Росія визнала "Л/ДНР", вони стосуватимуться депутатів Держдуми Росії, що голосували за це рішення, а також ще 27 людей та компаній
Про це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив під час брифінгу.
"Сьогодні ми домовилися, що члени Думи, які проголосували за це порушення міжнародного права й територіальної цілісності та суверенітету України, будуть внесені до санкційного списку. Ми домовилися, що переслідуватимемо 27 індивідуумів та компаній, які відіграють роль у підриванні чи загрозі українській територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", - повідомив Боррель.
Він зазначив, що серед 27 юридичних та фізичних осіб будуть ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу Україні, ті компанії, які відіграли роль у дестабілізації, а також ті, хто веде дезінформаційну війну проти України.
"Ми також застосуємо санкції до банків, які фінансують тих, хто ухвалює рішення, та проводять операції на цих територіях", - додав він.
Також санкції будуть накладені на будь-які економічні відносини з "республіками", а також буде обмежено доступ Росії до капіталу і фінансових ринків ЄС.
"Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин", - зазначив Боррель.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини.
- Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Байден підписав указ про санкції щодо пов'язаних із "Л/ДНР" осіб та заборону на окремі операції в ОРДЛО.
- 21 лютого посли Євросоюзу погодили запровадження нових санкцій проти Росії.
- Велика Британія ввела санкції проти п'яти російських банків - Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку "Росії", "Промзв'язокбанку", Генбанку та Індустріального ощадного банку, а також проти олігархів Ігоря Ротенберга, Бориса Ротенберга та Геннадія Тимченка.
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