ЄС застосує санкції проти депутатів Держдуми РФ, які проголосували за визнання "Л/ДНР", та ще 27 осіб, компаній та банків

Про це високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив під час брифінгу.



"Сьогодні ми домовилися, що члени Думи, які проголосували за це порушення міжнародного права й територіальної цілісності та суверенітету України, будуть внесені до санкційного списку. Ми домовилися, що переслідуватимемо 27 індивідуумів та компаній, які відіграють роль у підриванні чи загрозі українській територіальній цілісності, суверенітету та незалежності", - повідомив Боррель.



Він зазначив, що серед 27 юридичних та фізичних осіб будуть ті, хто приймав рішення та є відповідальними за загрозу Україні, ті компанії, які відіграли роль у дестабілізації, а також ті, хто веде дезінформаційну війну проти України.



"Ми також застосуємо санкції до банків, які фінансують тих, хто ухвалює рішення, та проводять операції на цих територіях", - додав він.



Також санкції будуть накладені на будь-які економічні відносини з "республіками", а також буде обмежено доступ Росії до капіталу і фінансових ринків ЄС.



"Цей пакет санкцій, схвалений одноголосно, завдасть болю Росії, і це буде великий біль. Ми робимо це у координації з нашими партнерами в США, Британії та Канаді, з якими я підтримував тісний контакт протягом цих годин", - зазначив Боррель.







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