ЄС збільшить вдвічі кількість вакцин, які мають передати до кінця року ініціативі COVAX
Євросоюз передасть бідним країнам понад 200 млн доз вакцин від COVID-19
Про це повідомляє сайт Єврокомісії.
"Вакцинація є ключовим фактором, тому важливо забезпечити доступ до вакцин для країн усього світу", - заявила очільниця Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
За її словами, Євросоюз цьогоріч планує виділити країнам з низьким і середнім рівнем доходу понад 200 млн доз вакцин через механізм COVAX.
- 21 червня стало відомо, що Євросоюз у 2021 році пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцин від коронавірусу.
- Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX.
- Японія передасть 15 країнам 11 млн доз вакцини проти COVID-19.
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