ЄС збільшить вдвічі кількість вакцин, які мають передати до кінця року ініціативі COVAX

Про це повідомляє сайт Єврокомісії.

"Вакцинація є ключовим фактором, тому важливо забезпечити доступ до вакцин для країн усього світу", - заявила очільниця Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

За її словами, Євросоюз цьогоріч планує виділити країнам з низьким і середнім рівнем доходу понад 200 млн доз вакцин через механізм COVAX.

21 червня стало відомо, що Євросоюз у 2021 році пожертвує бідним країнам 100 млн доз вакцин від коронавірусу.

Канада передасть іншим країнам майже 18 млн доз вакцин від COVID-19 AstraZeneca через ініціативу COVAX.

Японія передасть 15 країнам 11 млн доз вакцини проти COVID-19.