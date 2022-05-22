Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.

"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…" – каже загарбник, який уже отримав кошти за поранення.

Його колега пропонує ще заробити від ЗСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".

"Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. "двохсотих" загарбників", – додають в СБУ.