"Еще одно ранение, и как раз хватит". Окупант про виплати РФ за поранення – не вистачить навіть на квартиру
СБУ перехопила розмову, де окупанти скаржаться на виплати військовим за поранення та ціни в Росії: "...не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці"
Про це інформує в фейсбуці Служба безпеки України.
"У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись…" – каже загарбник, який уже отримав кошти за поранення.
Його колега пропонує ще заробити від ЗСУ – "…еще одно ранение, и как раз хватит".
"Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 тис. "двохсотих" загарбників", – додають в СБУ.
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