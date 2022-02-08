Естонія передала Україні третину своїх протитанкових ракет Javelin

Про це 8 лютого заявив голова Рійгікогу (Державних зборів) Естонії Юрі Ратас під час брифінгу з речником українського парламенту Русланом Стефанчуком, передає Інтерфакс-Україна.



"Війна на Донбасі триває вже 8 років, це має бути припинено негайно", - сказав Ратас.



Він зазначив, що 30 років тому Естонія здобула незалежність і пообіцяла собі, що ніколи не залишиться наодинці зі своїми проблемами.



"Ми багато зробили для того, щоб стати надійним союзником та партнером для країн Європейського Союзу, щоб побудувати нашу співпрацю та стати невід'ємною частиною європейської архітектури безпеки. Сьогодні ми обіцяємо Україні: ми не залишимо вас одних", – додав дипломат.



Також голова ВР Руслан Стефанчук зазначив, що деякі вчинки естонських колег вражають.



Крім того, він подякував Естонії за передачу Україні третини своїх "Джавелінів", які в них є, для того, щоб підтримати нашу незалежність і демократію.

Нагадаємо, що перший віцеспікер Рійгікогу (парламенту Естонії) від Партії реформ Ханно Певкур пропонує заборонити російські телеканали в країні.

Уряд Естонії проаналізував готовність країни до наслідків у разі можливого нового вторгнення РФ в Україну та розробив карту готовності у сфері держоборони.