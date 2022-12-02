Естонія разом з Норвегією та Нідерландами передадуть Україні польовий госпіталь
Для поліпшення медичних можливостей української армії уряди Естонії, Нідерландів та Норвегії погодилися подарувати Україні польовий госпіталь
Про це повідомила пресслужба міноборони Естонії.
Польовий госпіталь буде надано Силами оборони Естонії, а Норвегія та Нідерланди виділять кошти для передачі польового шпиталю Збройним силам України.
Тристороння співпраця також включатиме закупівлю контейнерних вантажівок та причепів, санітарних, складських та житлових модулів, а також медичних матеріалів для модернізації польового госпіталю Role 2, які будуть подаровані Україні.
Навчання українських медичних сил щодо використання польового госпіталю проводитиметься українськими та естонськими експертами за підтримки Нідерландів.
"Протягом 9 місяців український народ і збройні сили виявляють виняткову мужність перед російською агресією, щоб відновити територіальну цілісність своєї батьківщини. Ми незмінно підтримуємо Україну, і наша мета залишається незмінною – Україна має виграти цю війну, а Росія має програти", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
"Вже передані польові госпіталі виявилися дуже корисними і високо оцінені українськими збройними силами. Українська влада звернулася до Естонії з проханням передати в дар ще кілька госпіталів. Я задоволений тим, що Норвегія робить свій внесок у третій госпіталь, пожертвуваний Естонією", - сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам.
Сума пакету підтримки складає 7,8 млн євро, з яких 4,3 млн євро надасть Норвегія і 3,5 млн євро - Нідерланди.
- 29 листопада стало відомо Німеччина та Естонія передадуть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS.
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