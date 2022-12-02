Естонія разом з Норвегією та Нідерландами передадуть Україні польовий госпіталь

Про це повідомила пресслужба міноборони Естонії.

Польовий госпіталь буде надано Силами оборони Естонії, а Норвегія та Нідерланди виділять кошти для передачі польового шпиталю Збройним силам України.

Тристороння співпраця також включатиме закупівлю контейнерних вантажівок та причепів, санітарних, складських та житлових модулів, а також медичних матеріалів для модернізації польового госпіталю Role 2, які будуть подаровані Україні.

Навчання українських медичних сил щодо використання польового госпіталю проводитиметься українськими та естонськими експертами за підтримки Нідерландів.

"Протягом 9 місяців український народ і збройні сили виявляють виняткову мужність перед російською агресією, щоб відновити територіальну цілісність своєї батьківщини. Ми незмінно підтримуємо Україну, і наша мета залишається незмінною – Україна має виграти цю війну, а Росія має програти", - сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

"Вже передані польові госпіталі виявилися дуже корисними і високо оцінені українськими збройними силами. Українська влада звернулася до Естонії з проханням передати в дар ще кілька госпіталів. Я задоволений тим, що Норвегія робить свій внесок у третій госпіталь, пожертвуваний Естонією", - сказав міністр оборони Норвегії Бьорн Арілд Грам.

Сума пакету підтримки складає 7,8 млн євро, з яких 4,3 млн євро надасть Норвегія і 3,5 млн євро - Нідерланди.

29 листопада стало відомо Німеччина та Естонія передадуть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS.

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