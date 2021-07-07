Естонія висилає російського дипломата у відповідь на затримання та висилку Росією естонського консула

Про це виданню ERR повідомили у пресслужбі відомства.

Гендиректор Департаменту громадських зв'язків МЗС Аарі Леммік зазначив, що на висилку дипломата дається симетрична відповідь.

"У дипломатичній практиці прийнято не обговорювати деталі висилки публічно", - заявив він.

Леммік підкреслив, що затримання консула ФСБ було провокацією і звинувачення були необґрунтованими. "Естонський дипломат виконував свою роботу відповідно до законодавства, що регулює дипломатичну діяльність", - сказав Леммік.

Співробітники ФСБ Росії затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.

Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон грата консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте