Естонія висилає російського дипломата у відповідь на затримання та висилку Росією естонського консула
Міністерство закордонних справ Естонії вирішило вислати російського дипломата як відповідь на висилку естонського консула Марта Лятте з РФ
Про це виданню ERR повідомили у пресслужбі відомства.
Гендиректор Департаменту громадських зв'язків МЗС Аарі Леммік зазначив, що на висилку дипломата дається симетрична відповідь.
"У дипломатичній практиці прийнято не обговорювати деталі висилки публічно", - заявив він.
Леммік підкреслив, що затримання консула ФСБ було провокацією і звинувачення були необґрунтованими.
"Естонський дипломат виконував свою роботу відповідно до законодавства, що регулює дипломатичну діяльність", - сказав Леммік.
- Співробітники ФСБ Росії затримали консула генерального консульства Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте.
- Міністерство закордонних справ Росії оголосило персоною нон грата консула Естонії в Санкт-Петербурзі Марта Лятте
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