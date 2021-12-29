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Естонія засудила ліквідацію Меморіалу й заявила про готовність узяти на роботу працівників товариства

29 грудня, 2021 середа
13:38
Світ Меморіал

Естонський інститут історичної пам'яті має намір працевлаштувати науковців з ліквідованого російського товариства "Меморіал"

Про це пише  ERR.

Естонські вчені заявили, що від 1987 року "Меморіал" вивчає політичні репресії СРСР та зберігає пам'ять про жертв радянського режиму. 

За словами працівників інституту історичної пам'яті, рішення про ліквідацію товариства "стосується не лише Росії, а й усіх країн, які були окуповані Радянським Союзом або перебували під його контролем", демонструє бажання придушити вивчення політичних репресій СРСР та заборонити публічне висловлення поваги до пам'яті жертв радянського терору.

Також у заяві наголосили, що міжнародна спільнота має зробити все можливе, щоб злочини радянського режиму проти людяності, які не мають терміну давності, були розслідувані аналогічно до нюрнберзького трибуналу й оцінені юридично, а інформація, зібрана "Меморіалом", дуже цінна для цього.

"У ситуації, коли вивчення злочинів комуністичних режимів стає в Росії неможливим, наш обов'язок - продовжувати цю роботу. Ми готові шукати можливості для залучення до роботи зі створення музею наукових співробітників з Росії, які на батьківщині позбавляються можливості продовжити свою наукову діяльність", - зауважили в Естонському інституті історичної пам'яті.

  • Нагадаємо, 28 грудня Верховний суд Росії ухвалив рішення про ліквідацію історико-просвітницької та правозахисної організації "Меморіал".
  • США та Велика Британія засудили ліквідацію організації та назвали її спробою придушити свободу слова та стерти історію.
  • Також засудила ліквідацію "Меморіалу" Німеччина.

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