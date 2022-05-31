"Это, бл*, спецназ, нах*й!": ЗСУ знищили на Донбасі підрозділ вагнерівців, - перехоплення СБУ
Після ліквідації українцями вагнерівців, інші окупанти взагалі бояться воювати
Про це свідчить нова телефонна розмова загарбників, яку перехопила СБУ.
"Туда, где рубеж надо взять, туда ЧВК-шников вон сколько загнали… А толку них*я нет от этих ЧВК-шников! Там они, все полегли, эти ЧВК-шники. Это, бл*, спецназ, нах*й! Подготовленный, еб*ный в рот! Они все полегли. Ну не все, там остатки какие-то беcпонтовые остались. Я, х*й его знает, я больше вообще выходов не вижу из этой ситуации", – говорить окупант своїй дружині.
"Пошли они нах*й со своей армией", - радить йому жінка.
У СБУ радять окупантам здатися в полон. Номер телефону 2402 працює як для російських, так і для українських операторів.
- Нагадаємо, окупанти на Херсонщині скаржаться на проблеми з забезпеченням
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Раніше повідомлялося, що окупанти втікають з армії РФ, попри погрози розстрілів і покарань.
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