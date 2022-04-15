"Це наші хе****ть": росіяни обстріляли селище у Брянській області та звинуватили Україну. СБУ перехопила розмови окупантів
Служба безпеки України перехопила розмову російського окупанта, який зізнався дружині, що РФ сама обстріляла селище Клімово у Брянській області, хоча і звинуватила у цьому Україну
Відповідний аудіозапис опублікували у відомстві.
"Це наші хе****ть", – сказав своїй дружині російський загарбник, який зараз перебуває у Донецькій області.
При цьому на її запитання "навіщо так робити?" відповідає: "Так треба. Так роблятьдля того, щоб типу хохли провокують. І вот тому попадають".
Також, за його словами, така ж ситуація була і під час чеченської війни: "Така ж х*рня була і в чеченску війну. Квартири взривали в Москві, типу, що це терористи. Насправді, це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна, – ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Климового".
Крім того, окупант говорить, що після такого вирішив написати відмову від подальшої участі в бойових діях на території України.
- Раніше Росія заявила, що українські військові нібито обстріляли Климівський район Брянської області, внаслідок цього нібито постраждало семеро осіб.
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