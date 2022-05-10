Евакуація військових з Азовсталі можлива за зовнішнього тиску на Путіна, - заступник командира полку "Азов" Паламар

Про це він заявив в ефірі Радіо Свобода.



"Тут не стільки влада сама щось може зробити, тут потрібна підтримка третьої сторони. Гарантії від міжнародних партнерів, тиску на Путіна. Якщо він вдався до того, що вдалося евакуювати цивільних і він пішов на це, значить можливість така апріорі існує. Це все залежить від зовнішнього тиску, від тих країн, якіможуть впливати на нього", - сказав заступник командира.

Паламар не вірить, що в гуманізм росіян.



"Я думаю цим могли б скористатися сильні люди цього світу. Це потрібно робити вже. Ситуація - критична. Хлопці помирають, ліків у нас недостатньо. Доводиться робити операції без анестезії. Якщо за військових ніхто не заступиться, це буде катастрофа", - попереджає він.

За словами президента Зеленського, Україна застосовує всі можливі інструменти для евакуації українських військових з Маріуполя, але Росія не дає згоди на будь-який із запропонованих варіантів.