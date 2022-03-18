Евакуація з Сум продовжується, о 16:00 відправлятимуться додаткові автобуси, – голова ОВА

Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.



"Додаткові автобуси з Сум ще будуть о 16.00. Відправлятимуться вони віл "Альоші" на вул. Г.Кондратьєва, навпроти 2-ї школи", – йдеться в повідомленні.



Голова ОВА також розповів, що на Сумщині зустріли гуманітарний конвой ООН.



"Дві доби ми чекали на підтвердження гуманітарних коридорів на Сумщині! Сьогодні все вдалося, гуманітарні коридори на Сумщині працюють, гуманітарний конвой ООН зустріли", – додав Живицький.

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня в Україні мають працювати дев'ять гуманітарних коридорів для евакуації населення.

За день 17 березня із 9 гумкоридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 3810 осіб та доставлено близько 40 тонн гумдопомоги.