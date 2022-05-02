Евакуаційна колона з Азовсталі не змогла дістатися Запоріжжя 2 травня, - ОВА

Про це Суспільному повідомили в Запорізькій ОВА.

2 травня колону з евакуйованими очікували в Запоріжжі. Протягом дня надходили повідомлення про затримку колони, а ввечері стало відомо, що колона так і не дісталась обласного центру, але перебуває на території області.



Причину затримки колони в Запорізькій ОВА не уточнювали.



Раніше стало відомо, що за підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра, 3 травня, погоджена евакуація мирного населення Маріуполя. Точка збору - Луначарське кільце біля Бердянську. Початок о 7:00.

1 травня з території узятого в облогу росіянами металургійного комбінату "Азовсталь" у Маріуполі вдалося вивезти 100 цивільних осіб. Після завершення частини евакуації з Азовсталі Росія відновила обстріли заводу.

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