Евакуацію з Маріуполя переносять: окупанти продовжують обстріли міста й околиць
У зв'язку з тим, що російська сторона не дотримується режиму тиші і продовжує обстріли в районі Маріуполя та його околиць, евакуація мирних мешканців переноситься
Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Еспресо.TV.
Як відомо, евакуація мирних жителів із Маріуполя мала розпочатися об 11:00, однак з метою безпеки вона переноситься.
"Російська сторона не дотримується режиму тиші та продовжила обстріл самого Маріуполя та його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься", - йдеться у повідомленні.
Людей просять розійтись та сховатись в укриття. Додаткову інформацію про евакуацію влада обіцяє повідомити скоро. А зараз, за даними міськради, тривають перемовини з РФ щодо встановлення режиму тиші та гарантування безпечного гуманітарного коридору.
- Нагадаємо, окупанти підірвали колію поблизу Ірпеня, евакуювати жителів будуть автобусами.
- Раніше повідомлялося, що в оточеному російськими військами Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор. Таким чином у місті зможуть відновити критичну інфраструктуру.
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