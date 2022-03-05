Евакуацію з Маріуполя переносять: окупанти продовжують обстріли міста й околиць

Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає Еспресо.TV.



Як відомо, евакуація мирних жителів із Маріуполя мала розпочатися об 11:00, однак з метою безпеки вона переноситься.

"Російська сторона не дотримується режиму тиші та продовжила обстріл самого Маріуполя та його околиць, з метою безпеки евакуація населення переноситься", - йдеться у повідомленні.

Людей просять розійтись та сховатись в укриття. Додаткову інформацію про евакуацію влада обіцяє повідомити скоро. А зараз, за даними міськради, тривають перемовини з РФ щодо встановлення режиму тиші та гарантування безпечного гуманітарного коридору.

Нагадаємо, окупанти підірвали колію поблизу Ірпеня, евакуювати жителів будуть автобусами.

Раніше повідомлялося, що в оточеному російськими військами Маріуполі готують гуманітарний "зелений" коридор. Таким чином у місті зможуть відновити критичну інфраструктуру.