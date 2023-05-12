Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Станом на сьогоднішній ранок за програмою "єВідновлення" маємо вже 5 575 прийнятих заявок. Програмою передбачена грошова допомога для ремонту житла, яке було пошкоджено через бойові дії. Мова йде про можливість отримати до 200 тисяч гривень на будівельні матеріали чи на замовлення ремонтних послуг", - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр впевнений, що цей проєкт стане показовим прикладом, як швидко та ефективно проходить відбудова.

Також він зазначив, що зараз працюють над рішенням надання компенсацій для родин, які самостійно зробили ремонт. "Відповідне завдання поставлене віцепрем’єр-міністру з питань відновлення, Мінінфраструктури й Агентству відновлення", - додав Шмигаль.