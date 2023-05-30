Про це заявив на засіданні уряду 30 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна єВідновлення. На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості", – сказав він.

За його словами, уряд дбає про те, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для людей.

"Тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає Дії або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку", - сказав Шмигаль.

Також він зазначив, що для консультацій щодо програми єВідновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45.