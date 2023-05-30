єВідновлення: відтепер заявку для отримання коштів можуть подати й ті, у кого немає Дії або смартфона
Уряд передбачив можливість для людей, які не мають Дії або смартфона, подавати заявки на відновлення пошкодженого житла за програмою єВідновлення
Про це заявив на засіданні уряду 30 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Ми продовжуємо програму допомоги на ремонт пошкодженого майна єВідновлення. На сьогодні вже подано понад 15 тисяч заяв, регіони активно створюють комісії та розглядають заяви від власників пошкоджених об’єктів нерухомості", – сказав він.
За його словами, уряд дбає про те, аби програма діяла максимально ефективно та зрозуміло для людей.
"Тепер заявку для отримання коштів на ремонтні роботи зможуть подати й ті, у кого немає Дії або смартфона. Потрібно звернутися в ЦНАП або до органу соцзахисту у своїй громаді, і там допоможуть заповнити заявку", - сказав Шмигаль.
Також він зазначив, що для консультацій щодо програми єВідновлення можна буде звернутися на урядову гарячу лінію за номером 15-45.
- 10 травня було запущено програму єВідновлення - державну допомогу на ремонт житла, пошкодженого війною. Це стосується незначних пошкоджень, як-от заміна вікон або покрівлі.
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