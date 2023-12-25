Євразійський економічний союз підписав угоду про вільну торгівлю з Іраном
Країни Євразійського економічного союзу підписали повноформатну угоду про вільну торгівлю з Іраном. Вона замінить тимчасову угоду, котра була чинною з 2019 року
Про це повідомляє News.am.
Підписання відбулось у Санкт-Петербурзі під час засідання Вищої Євразійської економічної ради. Підписи під документом поставили голова колегії Євразійської економічної комісії Михайло Мясникович, віцепрем'єр Росії Олексій Оверчук та міністр промисловості, копалень і торгівлі Ірану Аббас Алі-Абаді.
Крім того, угоду підписали й країни-члени ЄАЕС: Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Казахстан.
Тимчасова угода про створення зони вільної торгівлі між Іраном та Євразійським економічним союзом була укладена 17 травня 2018 року та діє з 27 жовтня 2019 року.
- Раніше стало відомо, що Іран досяг домовленостей з Москвою про постачання винищувачів Су-35, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.
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