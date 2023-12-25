Євразійський економічний союз підписав угоду про вільну торгівлю з Іраном

Про це повідомляє News.am.

Підписання відбулось у Санкт-Петербурзі під час засідання Вищої Євразійської економічної ради. Підписи під документом поставили голова колегії Євразійської економічної комісії Михайло Мясникович, віцепрем'єр Росії Олексій Оверчук та міністр промисловості, копалень і торгівлі Ірану Аббас Алі-Абаді.

Крім того, угоду підписали й країни-члени ЄАЕС: Білорусь, Вірменія, Киргизстан і Казахстан.

Тимчасова угода про створення зони вільної торгівлі між Іраном та Євразійським економічним союзом була укладена 17 травня 2018 року та діє з 27 жовтня 2019 року.