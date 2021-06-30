Євро-2020: Зінченко віддав травмованому Бесєдіну нагороду найкращого футболіста матчу Україна - Швеція

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу Української асоціації футболу.

Олександр Зінченко підкреслив, що вважає справжнім героєм матчу Артема Бесєдіна, якому швед Маркус Даніельсон завдав травми.

"Дякую за визнання, але я б хотів віддати свою нагороду Артему Бесєдіну. Для мене він сьогодні герой матчу. Цей футболіст пройшов такі випробування за останні роки. Цю нагороду він повністю заслужив. На жаль, він отримав жахливу травму. Сподіваюся, що все минеться терміни на відновлення будуть найкоротшими. Артем, ця нагорода твоя, і я думаю, що будь-який уболівальник збірної України підтримає мою думку. Ця перемога для тебе. Україна, з перемогою", - сказав Зінченко, який у грі з Швецією забив гол та віддав результативну передачу.

У матчі проти Швеції Артем Бесєдін вийшов на заміну на початку додаткового часу, проте за кілька хвилин залишив поле після атаки прямою ногою з боку шведа Маркуса Даніельсона, який отримав червону картку.

Загалом на Євро-2020 Артем Бесєдін взяв участь у трьох матчах.

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.



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