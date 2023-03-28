Євро-2024: Іспанія грає з Шотландією, розклад інших матчів та трансляцій 28 березня
У вівторок, 28 березня, у кваліфікації Євро-2024 збірна Іспанії зустрічається у гостях з Шотландією, а Туреччина приймає Хорватію
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація
2-й тур
28 березня
Група A
19:00 Грузія - Норвегія
21:45 Шотландія - Іспанія
Група D
21:45 Туреччина - Хорватія
21:45 Уельс - Латвія
Група I
21:45 Швейцарія - Ізраїль
21:45 Румунія - Білорусь
21:45 Косово - Андорра
Трансляції усіх матчів - на Megogo
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- В інших матчах неділі Казахстан сенсаційно переміг Данію, а Італія переграла Мальту в грі суперників збірної України.
- 27 березня збірна Франції переграла у гостях Ірландію, а Молдова відібрала очки у Чехії.
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