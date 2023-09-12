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Головна Спорт Євро-2024: Португалія забила 9 голів Люксембургу, результати інших матчів 11 вересня

Євро-2024: Португалія забила 9 голів Люксембургу, результати інших матчів 11 вересня

12 вересня, 2023 вiвторок
05:24
Спорт Гонсалу Рамуш (праворуч), Португалія - Люксембург

У понеділок, 11 вересня, відбулося п'ять відбіркових матчів чемпіонату Європи з футболу, Португалія розтрощила Люксембург

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024

Кваліфікація 

11 вересня

Група D 

Вірменія - Хорватія 0:1

Гол: Крамарич, 13

Латвія - Уельс 0:2

Голи: Ремсі, 29, Брукс, 90+6

Група J

Ісландія - Боснія і Герцеговина 1:0

Гол: Фіннбогасон, 90+1

Португалія - Люксембург 9:0

Голи: Інасіу, 12, 45+3, Рамуш, 18, 34, Діогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернендеш, 83, Жоау Феліш, 88

Словаччина - Ліхтенштейн 3:0

Голи: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.

Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.

У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.

Наступний матч збірна України проведе 12 вересня у Мілані проти Італії. 

футбол
Збірна України
Євро-2024
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