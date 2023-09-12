Євро-2024: Португалія забила 9 голів Люксембургу, результати інших матчів 11 вересня
У понеділок, 11 вересня, відбулося п'ять відбіркових матчів чемпіонату Європи з футболу, Португалія розтрощила Люксембург
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Євро-2024
Кваліфікація
11 вересня
Група D
Вірменія - Хорватія 0:1
Гол: Крамарич, 13
Латвія - Уельс 0:2
Голи: Ремсі, 29, Брукс, 90+6
Група J
Ісландія - Боснія і Герцеговина 1:0
Гол: Фіннбогасон, 90+1
Португалія - Люксембург 9:0
Голи: Інасіу, 12, 45+3, Рамуш, 18, 34, Діогу Жота, 57, 77, Орта, 67, Фернендеш, 83, Жоау Феліш, 88
Словаччина - Ліхтенштейн 3:0
Голи: Ганцко, 1, Дуда, 3, Мак, 6
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.
Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.
У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.
Наступний матч збірна України проведе 12 вересня у Мілані проти Італії.
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