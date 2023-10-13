Євро-2024: Ребров розповів про кадрові проблеми та нову втрату збірної України
Центральний захисник збірної України Сергій Кривцов пропустить гру проти Північної Македонії у відборі чемпіонату Європи з футболу
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами головного тренера збірної України Сергія Реброва, Сергій Кривцов пропустить матч проти македонців через ушкодження.
"На жаль, Сергій Кривцов має пошкодження, яке в нього було ще в Америці, й у цьому матчі він участі не братиме. З іншого боку, Денис Попов повертається до загальної групи й буде тренуватися", - розповів Ребров на передматчевій пресконференції.
Водночас тренер висловив переконання, що двох травмованих лідерів збірної України Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка вдасться замінити.
"У нас є гравці, які можуть їх замінити. Я впевнений, завтра ми зіграємо найсильнішим складом, незважаючи на травми деяких виконавців. Такі самі проблеми є й у збірної Північної Македонії. Ми в рівних умовах", - сказав Ребров.
Матч Україна - Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі та розпочнеться о 16:00.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить другу-четверту позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція після 5 ігор.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
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