Євро-2024: Ребров розповів про кадрові проблеми та нову втрату збірної України

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

За словами головного тренера збірної України Сергія Реброва, Сергій Кривцов пропустить матч проти македонців через ушкодження.

"На жаль, Сергій Кривцов має пошкодження, яке в нього було ще в Америці, й у цьому матчі він участі не братиме. З іншого боку, Денис Попов повертається до загальної групи й буде тренуватися", - розповів Ребров на передматчевій пресконференції.

Водночас тренер висловив переконання, що двох травмованих лідерів збірної України Віктора Циганкова та Андрія Ярмоленка вдасться замінити.

"У нас є гравці, які можуть їх замінити. Я впевнений, завтра ми зіграємо найсильнішим складом, незважаючи на травми деяких виконавців. Такі самі проблеми є й у збірної Північної Македонії. Ми в рівних умовах", - сказав Ребров.

Матч Україна - Північна Македонія відбудеться 14 жовтня у Празі та розпочнеться о 16:00.

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.

Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить другу-четверту позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція після 5 ігор.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.