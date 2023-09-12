Євро-2024: Ребров розповів про кадрові проблеми збірної України перед грою з Італією
Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що кілька футболістів нашої команди мають мікротравми перед матчем з Італією
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
За словами Реброва, у кількох гравців перед сьогоднішнім матчем є ушкодження, проте вони тренуються та готуються до зустрічі з Італією, яка розпочнеться о 21:45 у Мілані.
"Є невеликі пошкодження. Наскільки я бачу, усі тренуються. Будемо приймати рішення після тренування. Ми маємо 25 футболістів, потрібно буде робити вибір. Є мікротравми, які не дуже заважають гравцям", - сказав Ребров.
Також він назвав можливою появу на полі одного з лідерів збірної України Андрія Ярмоленка, але зауважив, що йому бракує ігрової практики через перенесену травму.
"Він тренується, ви бачили, що він був з Англією на заміні. На жаль, Андрій не має практики, відновлюється. Останні три-чотири дні Ярмоленко працює в загальній групі. Його поява цілком можлива", - розповів Ребров.
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією.
Збірна України після 4-х матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 13 пунктами Англія після 5 ігор.
У збірної Італії 3 матчі та 4 бали. Команда ділить третє-четверте місця з Північною Македонією. У Мальти - 0 пунктів.
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