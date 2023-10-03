Євро-2024: Ребров знайшов заміну травмованому лідеру збірної України Циганкову
Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав замість травмованого Віктора Циганкова на відбіркові матчі Євро-2024 Олександра Піхальонка
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Піхальонок, який виступає за "Дніпро-1", замінить Циганкова з іспанської "Жирони" в основному списку гравців збірної України, яких викликали на матчі проти Північної Македонії (14 жовтня у Празі) та Мальти (17 жовтня у Та-Калі).
Віктор Циганков травмувався 30 вересня у матчі чемпіонату Іспанії проти "Реалу" (0:3). Через ушкодження стегна українець пропустить близько місяця.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан ("Динамо"), Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія).
Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — "Шахтар"), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — "Динамо"), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Ілля Забарний ("Борнмут", Англія), Сергій Кривцов ("Інтер Маямі", США), Богдан Михайличенко ("Динамо", Хорватія).
Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — "Динамо"), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — "Шахтар"), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Сергій Сидорчук ("Вестерло", Бельгія), Руслан Малиновський ("Дженоа", Італія), Олександр Піхальонок ("Дніпро-1").
Нападники: Роман Яремчук ("Валенсія", Іспанія), Артем Довбик ("Жирона", Іспанія), Владислав Ванат ("Динамо").
Резервний список: Олександр Сваток, ("Дніпро-1"), Олександр Тимчик ("Динамо").
Збірна України у відборі Євро-2024
Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.
На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2.
Збірна України після 5 матчів кваліфікації Євро-2024 має 7 очок та ділить 2-4 позицію в групі C з Італією (4 матчі) та Північною Македонією (5). Лідирує з 13 пунктами Англія, яка вже зіграла 5 матчів. У Мальти - 0 балів та остання позиція за 5 ігор.
До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
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- Івано-Франківськ
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