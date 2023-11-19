Євро-2024: розклад відбіркових матчів 19 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Євро-2024

Відбірковий турнір. 10-й тур

19 листопада

Група A

21:45 Шотландія - Норвегія

21:45 Іспанія - Грузія

Група F

19:00 Швеція - Естонія

19:00 Бельгія - Азербайджан

Група G

16:00 Сербія - Болгарія

16:00 Угорщина - Чорногорія

Група J

21:45 Ліхтенштейн - Люксембург

21:45 Боснія і Герцеговина - Словаччина

21:45 Португалія - Ісландія

Трансляції усіх матчів на Megogo

Турнірні таблиці усіх груп перед останнім туром

Місця на Євро-2024 вже гарантували собі іспанці, шотландці, французи, англійці, турки, албанці, австрійці, бельгійці, угорці, данці, португальці та словаки.

Фото: FlashScore

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2.

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію - 2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1.

У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі. Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.

У завершальному, 10-му турі кваліфікації, збірна України зіграє проти Італії. Для виходу на ЧЄ нашій національній команді потрібна перемога.