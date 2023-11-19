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Євро-2024: розклад відбіркових матчів 19 листопада

19 листопада, 2023 неділя
08:00
Спорт Ерлінг Холанд, Ліга націй

У неділю, 19 листопада, стартує фінальний тур кваліфікаційного раунду Євро-2024

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Євро-2024

Відбірковий турнір. 10-й тур

19 листопада

Група A 

21:45 Шотландія - Норвегія

21:45 Іспанія - Грузія 

Група F  

19:00 Швеція - Естонія  

19:00 Бельгія - Азербайджан

Група G

16:00 Сербія - Болгарія

16:00 Угорщина - Чорногорія

Група J

21:45 Ліхтенштейн - Люксембург 

21:45 Боснія і Герцеговина - Словаччина

21:45 Португалія - Ісландія

Трансляції усіх матчів на Megogo

Турнірні таблиці усіх груп перед останнім туром

Місця на Євро-2024 вже гарантували собі іспанці, шотландці, французи, англійці, турки, албанці, австрійці, бельгійці, угорці, данці, португальці та словаки.

Турнірні таблиці усіх груп кваліфікації Євро-2024 перед останнім туром

Фото: FlashScore

 

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилась у Мілані Італії - 1:2

14 жовтня наша команда у Празі переграла Північну Македонію -  2:0. 17 жовтня українські футболісти в гостях здолали Мальту - 3:1. 

У турнірній таблиці групи C італійці тепер мають 13 балів, як і Україна, але випереджають нашу команду завдяки перемозі в очній зустрічі. Англія з 19 балами вже гарантувала собі місце на Євро-2024. Північна Македонія (7 очок) і Мальта (0) всі шанси вже втратили.

У завершальному, 10-му турі кваліфікації, збірна України зіграє проти Італії. Для виходу на ЧЄ нашій національній команді потрібна перемога.

футбол
Євро-2024
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