Євро-2024: розклад відбіркових матчів і трансляцій 9 вересня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Євро-2024. Кваліфікація

5-й тур

8 вересня

Група C

19:00 Україна - Англія

21:45 Північна Македонія - Італія

Група F

16:00 Азербайджан - Бельгія

19:00 Естонія - Швеція

Група I

19:00 Андорра - Білорусь

21:45 Румунія - Ізраїль

21:45 Косово - Швейцарія

Збірна України у кваліфікації Євро-2024

Україна зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві, а з Італією зустрінеться 12 вересня у Мілані.

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу Україна - Англія.

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0.