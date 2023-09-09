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Євро-2024: розклад відбіркових матчів і трансляцій 9 вересня

9 вересня, 2023 субота
07:00
Спорт Андрій Ярмоленко у матчі Шотландія - Україна, Ліга націй

У суботу, 9 вересня, будуть зіграні ще 7 матчів 5-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції усіх відбіркових матчів можна переглянути на OTT-платформі Megogo. 

Євро-2024. Кваліфікація

5-й тур

8 вересня

Група C

19:00 Україна - Англія

21:45 Північна Македонія - Італія

Група F

16:00 Азербайджан - Бельгія

19:00 Естонія - Швеція

Група I

19:00 Андорра - Білорусь

21:45 Румунія - Ізраїль

21:45 Косово - Швейцарія

Збірна України у кваліфікації Євро-2024 

Україна зіграє проти Англії 9 вересня у Вроцлаві, а з Італією зустрінеться 12 вересня у Мілані. 

Еспресо проведе текстовий онлайн матчу Україна - Англія. 

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня у Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). Також українці зіграли 12 червня в товариському матчі внічию з Німеччиною (3:3).    

Збірна України після трьох матчів кваліфікації Євро-2024 має 6 очок та йде в групі C другою. Лідирує з 12 пунктами Англія, яка, крім українців, перемогла Італію (2:1), Мальту (4:0) та Північну Македонію (7:0). Італійці та македонці мають по 3 бали, мальтійці - 0. 

футбол
Збірна України
Євро-2024
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