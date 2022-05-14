Євро стане офіційною валютою Хорватії
Влада Хорватії у п'ятницю, 13 травня, схвалила закон, відповідно до якого євро стане офіційною валютою країни із початку 2023 року
Про це повідомляє інформагенція Associated Press.
Країна замінить хорватську куну на євро 1 січня 2023 року. За таке рішення проголосували 117 депутатів парламенту із 151. Перші місяці після офіційного переходу на євро у Хорватії використовуватимуть обидві валюти паралельно.
Проти таких змін виступали праві партії у парламенті, заявляючи, що це призведе до зростання бідності та тиску на громадян.
- Хорватія надасть Україні обладнання й техніку для розмінування звільнених від російських загарбників територій.
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