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Євро стане офіційною валютою Хорватії

14 травня, 2022 субота
02:38
Світ євро

Влада Хорватії у п'ятницю, 13 травня, схвалила закон, відповідно до якого євро стане офіційною валютою країни із початку 2023 року

Про це повідомляє інформагенція Associated Press.

Країна замінить хорватську куну на євро 1 січня 2023 року. За таке рішення проголосували 117 депутатів парламенту із 151. Перші місяці після офіційного переходу на євро у Хорватії використовуватимуть обидві валюти паралельно.

Проти таких змін виступали праві партії у парламенті, заявляючи, що це призведе до зростання бідності та тиску на громадян.

  • Хорватія надасть Україні обладнання й техніку для розмінування звільнених від російських загарбників територій.

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валюта
Хорватія
євро
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