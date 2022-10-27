Єврокомісія пропонує посилити контроль над обігом зброї на тлі війни в Україні
Європейська комісія запропонувала оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну
Про це йдеться на порталі Європейської комісії.
"Російська військова агресія в Україні збільшує потенціал розповсюдження вогнепальної зброї. У середньостроковій перспективі нові правила сприятимуть зменшенню ризиків обходу ембарго у випадку експорту вогнепальної зброї цивільного призначення та посиленню контролю за імпортом цього виду зброї з країн, що не є членами ЄС", - наголосили у відомстві.
Тому Комісія пропонує оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання. За оцінками, близько 35 мільйонів одиниць незаконної вогнепальної зброї знаходяться в руках цивільних осіб в ЄС, а близько 630 000 одиниць вогнепальної зброї внесено до списку вкрадених або втрачених у Шенгенській інформаційній системі.
"Оновлені правила сприятимуть легальній торгівлі вогнепальною зброєю для цивільного використання та зменшать адміністративний тягар для виробників, торговців та користувачів вогнепальної зброї", - додали в повідомленні.
Відомо, що серед запропонованих Комісією нововведень - уточнення процедур імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання, спрощення імпорту для мисливської та спортивної зброї, створення нової електронної системи ліцензування для виробників та дилерів, посилення перевірок і умов ліцензування тощо.
У Єврокомісії підкреслюють, що запропоновані правила посилять безпеку та розв'яжуть проблему незаконного обігу вогнепальної зброї, а також забезпечать скоординований контроль та оцінку ризиків для покращення відстеження вогнепальної зброї.
Пропозицію Єврокомісії, за процедурою, мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.
- 13 червня Монастирський заявив, що Україна може повернутися до питання легалізації зброї після того, як відбудеться облік того озброєння, яким уже володіють громадяни.
- 22 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав необхідною легалізацію в Україні короткоствольної зброї після війни з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе