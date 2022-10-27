Єврокомісія пропонує посилити контроль над обігом зброї на тлі війни в Україні

Про це йдеться на порталі Європейської комісії.

"Російська військова агресія в Україні збільшує потенціал розповсюдження вогнепальної зброї. У середньостроковій перспективі нові правила сприятимуть зменшенню ризиків обходу ембарго у випадку експорту вогнепальної зброї цивільного призначення та посиленню контролю за імпортом цього виду зброї з країн, що не є членами ЄС", - наголосили у відомстві.

Тому Комісія пропонує оновити правила ЄС щодо імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання. За оцінками, близько 35 мільйонів одиниць незаконної вогнепальної зброї знаходяться в руках цивільних осіб в ЄС, а близько 630 000 одиниць вогнепальної зброї внесено до списку вкрадених або втрачених у Шенгенській інформаційній системі.

"Оновлені правила сприятимуть легальній торгівлі вогнепальною зброєю для цивільного використання та зменшать адміністративний тягар для виробників, торговців та користувачів вогнепальної зброї", - додали в повідомленні.

Відомо, що серед запропонованих Комісією нововведень - уточнення процедур імпорту, експорту та транзиту вогнепальної зброї для цивільного використання, спрощення імпорту для мисливської та спортивної зброї, створення нової електронної системи ліцензування для виробників та дилерів, посилення перевірок і умов ліцензування тощо.

У Єврокомісії підкреслюють, що запропоновані правила посилять безпеку та розв'яжуть проблему незаконного обігу вогнепальної зброї, а також забезпечать скоординований контроль та оцінку ризиків для покращення відстеження вогнепальної зброї.

Пропозицію Єврокомісії, за процедурою, мають розглянути Європейський парламент та Рада ЄС.

13 червня Монастирський заявив, що Україна може повернутися до питання легалізації зброї після того, як відбудеться облік того озброєння, яким уже володіють громадяни.

22 червня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський назвав необхідною легалізацію в Україні короткоствольної зброї після війни з Росією.

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